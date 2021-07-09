230 новых случаев заболевания коронавирусом выявили на Алтае за сутки

Инфографика: Оперативный штаб Алтайского края

За сутки на Алтае выявили 230 новых случаев ковида. При этом выздоровело 53 человека, умерло 17 зараженных (коронавирус стал причиной смерти у 15 больных). Такие данные 9 июля обнародовал оперштаб.

- Общее число выявленных больных с начала пандемии - в крае 56 236 человек, выздоровело 47 492, умер 3 551 инфицированный (от ковида – 2 554, у остальных иные причины смерти), - сообщили в штабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусом находятся 2897 человек, 691 пациент - с вирусной пневмонией. Число тяжелобольных – 528, к ИВЛ подключено 160.

В целом для больных в крае развернуто 4 369 коек.

На утро 9 июля в регионе прививается 386 433 человека: 110 656 человек получили первую прививку; 275 777 - полностью привиты (у них две прививки).