Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 июля 2021 8:07

Организацию дорожного движения изменят на улице Энтузиастов в Барнауле

В районе пересечения с ул. Попова отключат секцию поворота направо
Александра Сапожкова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скриншот 2gis.ru/barnaul

Скриншот 2gis.ru/barnaul

В Барнауле с 9 июля в тестовом режиме изменят организацию дорожного движения на ул. Энтузиастов. Это касается участка на перекрестке с ул. Попова при движении от ул. Солнечная Поляна, сообщили в мэрии.

- Изменения необходимы для повышения пропускной способности в связи с активной жилой застройкой в этой части, - отметили в администрации.

На этом участке отключат секцию поворота направо. Движение будет таким:

- с правой полосы - прямо и направо.

- с левой - только прямо.

Если такая организация движения увеличит пропускную способность, то ее введут на постоянной основе.