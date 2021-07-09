Организацию дорожного движения изменят на улице Энтузиастов в Барнауле

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В Барнауле с 9 июля в тестовом режиме изменят организацию дорожного движения на ул. Энтузиастов. Это касается участка на перекрестке с ул. Попова при движении от ул. Солнечная Поляна, сообщили в мэрии.

- Изменения необходимы для повышения пропускной способности в связи с активной жилой застройкой в этой части, - отметили в администрации.

На этом участке отключат секцию поворота направо. Движение будет таким:

- с правой полосы - прямо и направо.

- с левой - только прямо.

Если такая организация движения увеличит пропускную способность, то ее введут на постоянной основе.