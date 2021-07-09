На Алтае будет работать «горячая линия» по нарушениям трудовых прав

Звонки будут принимать по тел. (3852) 200-607 с 9:00 до 18:00 Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края, столкнувшиеся с нарушением трудовых прав, смогут пожаловаться по телефону «горячей линии». Она будет работать с 12 по 16 июля 2021 года, сообщили в прокуратуре региона.

- Учитывая распространенность нарушений, допускаемых работодателями, прокуратура проведет «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав, в том числе права на своевременное получение заработной платы и в полном объеме, - сказали в ведомстве.

Звонки будут принимать по тел. (3852) 200-607 с 9:00 до 18:00. На личный прием можно прийти по адресу: Барнаул, ул. Партизанская, 71, каб. №11.

В прокуратуре отметили, что после проверок в первом полугодии этого года 1908 работникам алтайских предприятий выплатили 46,4 млн. руб. долгов по зарплате. С 96 сотрудниками работодатели легализовали трудовые отношения.