В барнаульской «Титов Арене» открылась выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021»

Выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» Фото: Олег УКЛАДОВ

Межрегиональная молодежная выставка «Аз.Арт.Сибирь – 2021» открылась в Барнауле 8 июля в «Титов Арене». Она продлится по 30 июля, сообщают организаторы.

- Вход бесплатный, приходите хоть тысячу раз, каждый день с 10:00 до 19:00, - говорится в официальной группе мероприятия ВКонтакте.

Проект, придуманный алтайским «Союзом художников», проходит в 10-й раз и впервые - в «Титов Арене». Основная экспозиция занимает порядка 2 тысяч квадратных метров и находится в галереях вокруг «чаши». Посетителей ждут лекции, встречи с художниками, экскурсии, мастер-классы.

В этом году благодаря грантам (губернатора, президента и Фонда Александра Прокопьева) организаторы смогут привезти из других регионов ведущих экспертов в области изобразительного искусства и искусствоведения. А также расширят призовой фонд для победителей. Плюс к этому впервые выпустят альбом-каталог выставки и крупный издательский пакет.

С подробной программой выставки «Аз.Арт.Сибирь – 2021» можно ознакомиться здесь.