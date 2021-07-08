Пожар в административном здании Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В ночь на четверг, 8 июля, в Горно-Алтайске произошел крупный пожар в бывшем здании Дома быта на улице Чорос-Гуркина, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Алтай.

Пожар возник около трех часов ночи. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из окна на втором этаже шел дым, горела кровле, произошло ее частичное обрушение. Была угроза распространения огня на нижние этажи. Позднее прибытие пожарных, по всей видимости, связано с тем, что здание не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией. В общей сложности к тушению пожара привлекались 44 человека и 15 единиц техники.

- В 4:31 объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метров, в 4:51 было ликвидировано открытое горение. Погибших и пострадавших нет, - подчеркивают в региональном главке МЧС.

Причина пожара устанавливается.