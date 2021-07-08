Бийчанин при покупке надувной лодки стал жертвой мошенников

Потерпевший деньги перечислил, а лодка в указанный срок не пришла Фото: Анна СЕМИНА

32-летнего жителя Бийска обманули при покупке надувной лодки. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- В поисках привлекательной цены мужчина начал искать варианты в интернете, - рассказывают в ведомстве.

В основном он интересовался предложениями на сайте объявлений. На одном из них он встретил интересующий его товар. Да и цена тоже устроила. В итоге он перечислил «продавцу» почти 24 тысячи рублей. Но лодку он так и не дождался. Когда подошел срок, мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью полицейских.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.