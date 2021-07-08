Мужчину намерены отправить в лечебницу после попытки убить отца

После задержания мужчина совершил еще одно преступление Фото: Олег УКЛАДОВ

35-летний житель Рубцовска может отправиться на принудительное психиатрическое лечение после того, как попытался убить собственного отца. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, вечером в марте 2021 года отец с сыном приехали в гости к знакомым в одно из садовых обществ Рубцовска. В ходе застолья, сын, взяв кухонный нож, нанес близкому родственнику не менее трех ударов в область жизненно важных органов, - рассказывают в ведомстве.

К счастью агрессивно настроенного мужчину вовремя оттащили от 60-летнего отца. В противном случае посиделки могли завершиться печально.

После произошедшего, обвиняемого заключили под стражу, но там он спустя месяц содержания, устроил погром, и его направили на беседу с психологом. Мирной беседы у них не получилось, и заключенный напал на сотрудника учреждения, не менее пяти раз ударив его руками и ногами по голове.

В итоге мужчине все же провели психиатрическую экспертизу, которая показала его невменяемость.

- В связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавляют в СУСКе.