Отсидевшую за убийство женщину подозревают в новом преступлении

Подозреваемая ударила потерпевшего ножом в грудь, а потом задушила Фото: Анна СЕМИНА

В городе Яровое задержали 51-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве знакомого. Об этом в четверг, 8 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, 26 июня подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов в городе Яровое, во время ссоры с 48-летним знакомым нанесла ему несколько ножевых ранений в грудь, - сообщает пресс-служба ведомства.

После этого она стала его душить. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, а его приятельница сбежала.

Следствие установило, что буквально в 2019 году подозреваемая вышла по УДО из колонии, где отбывала наказание за убийство, но, судя по всему, не исправилась. В настоящее время решается вопрос о заключении под стражу.