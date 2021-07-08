По трассе Барнаул – Бийск рассыпались сосиски, колбасы и пельмени

Фото: скриншот страницы группы "Инцидент Барнаул" во Вконтакте.

На трассе Барнаул – Бийск грузовая перевернулась «Газель», и по дороге разлетелся весь товар, который она перевозила – колбасы, сосиски, пельмени. О происшествии рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- Ехали с семьей, видим - лопнуло колесо у «Газели» на трассе. Колбаса барнаульской компании «Помарк» разлетелась. Остановились, помогли собрать. Все живые. Стажер в больнице с сотрясением мозга, - рассказала участница сообщества Карина.

Напомним, в середине месяца в Бийске произошло другое ДТП: в опору моста врезался грузовик, который перевозил пиво. Водитель был госпитализирован в тяжелом состоянии, а как рассказывают очевидцы, в считанные часы мародеры растащили весь пригодный к употреблению товар.