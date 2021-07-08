Барнаульцев приглашают собирать смородину

(фото: Институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко)

Жителей Барнаула приглашают собирать смородину на территории Института садоводства Сибири имени Лисавенко. Соответствующее объявление появилось на сайте организации.

- С 7 июля 2021 года Институт садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко приглашает на сбор ягоды смородины (черная, красная, белая), - говорится в объявлении.

Добраться до Института можно на автобусах №118 и 119 (до конечной остановки Конюхи, садоводство Cтепной II. Непосредственно на поле и обратно доставляют служебным транспортом с 7 утра до 12 часов. Можно доехать и на личном транспорте: до 26 км по Змеиногорскому тракту, далее у озера поворот направо и еще полтора километра вперед до здания, где находится бригада.

Стоимость ягоды для населения – 200 рублей за один собранный килограмм.