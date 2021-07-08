На Алтае отец пытался топором убить родного сына

Отец отрицает намерение убивать Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае перед судом предстанет 66-летний мужчина, которого обвиняют в покушении на убийство родного сына, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, вечером в феврале 2021 года в одном из сел Михайловского района между близкими родственниками произошла словесная ссора, - рассказывают в ведомстве.

Глава семейства первый не выдержал длительных конфликтов и тяжелых отношений с собственным сыном, схватил топор и ударил его по голове. Несмотря на ранение, 34-летний потерпевший выжил только благодаря тому, что вовремя получил квалифицированную медицинскую помощь.

На стадии следствия пенсионер свою вину признал лишь частично. Он настаивал на том, что умысла убивать у него не было. Сейчас он дожидается суда.