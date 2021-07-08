Место происшествия Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Днем 6 июля в Алтайском крае утонула восьмилетняя девочка, которая отдыхала на пруду со своими подружками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

- По данным следствия, днем 6 июля три несовершеннолетних девочки пошли на пруд в сопровождении матери одной из них. На берегу девочки и находящиеся там двое детей обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься, - рассказывают в ведомстве.

Они отплыли на небольшое расстояние и стали прыгать в воду, но из-за толкучки плот опрокинулся и все дети упали. Восьмилетняя девочка не смогла выплыть и утонула. Ее тело нашли только на следующий день. Трагический случай произошел на искусственном пруду в Калманском районе.

В настоящее время по факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.