В Барнауле пройдет чемпионат по практической стрельбе из ружья

В нем примут участие спортсмены со всей Сибири Фото: Евгения САВИНА

В субботу, 10 июля, в барнаульском стрелковом комплексе «Магнум» (поселок Комсомольский, Павловский район) пройдет Чемпионат Сибирского федерального округа по практической стрельбе (IPSC) из ружья. Жителей и гостей города приглашают понаблюдать за соревнованием.

- Diligenta - Vis - celeritas (точность, мощность, скорость) девиз, под которым проходят соревнования по IPSC. И девиз придуман не случайно. Ведь в борьбе за призовые места счёт идёт на 1000ые доли секунд при условии точных попаданий в мишени, - говорят организаторы.

IPSC - это вид стрелкового спорта, за всю историю которого не было ни одного несчастного случая.

Организатором соревнований является спорткомплекс «Магнум». Директором является судья первого категории, кандидат в мастера спорта по практической стрельбе Алексей Воробьев.

Подробности проведения соревнований можно узнать по телефону: +7-953-038-8877 (Андрей), +7 (913) 217-56-03 (Алексей).