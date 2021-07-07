СГК усовершенствовала работу еще трех газовых котельных в Барнауле

Сибирская генерирующая компания усовершенствовала системы управления тремя малыми котельными Барнаула. Это позволит отслеживать их работу в режиме онлайн, в том числе оперативно реагировать на нештатные и аварийные ситуации.

Новое оборудование установлено в городе на теплоисточниках — на улице Смородиновая, 18б, Тяптина, 40, и в поселке Лесной, 11а. В управление СГК они перешли в 2019 году. Суммарно эти котельные отапливают 10 многоквартирных и 15 частных домов, в которых живут почти 700 человек, а также школу, детский сад и медицинское учреждение.

Котельная на улице Тяптина построена в 2013 году, две другие — в 2016 году. Их изначально оборудовали автоматизированными системами управления. Но специалисты СГК приняли решение усовершенствовать систему контроля за работой теплоисточников.

До реконструкции, в случае если на одной из котельных происходил сбой оборудования, то информация об этом поступала в диспетчерскую службу по СМС или голосовым сообщением, которые отправляла специальная программа. Теперь же параметры работы оборудования котельных будут поступать сразу на компьютеры в диспетчерской, в режиме онлайн. Все три котельные, кстати, находятся примерно одинаково далеко от диспетчерской.

Принцип работы нового оборудования отдаленно напоминает работу системного блока обычного компьютера, только промышленного. Оно представляет собой металлический шкаф, наполненный электронными блоками, контроллерами, с программным обеспечением для сбора данных, к которому подведены датчики, установленные на оборудовании котельной. В непрерывном режиме данные передаются и выводятся сразу на монитор компьютера в диспетчерскую службу.

Подобные системы будут установлены во всех газовых котельных, работающих без постоянного присутствия персонала. В прошлом году Сибирская генерирующая компания установила новое оборудование на 6 котельных, в этом еще на 3.

Напомним, Сибирская генерирующая компания ведет работы по модернизации котельных в Барнауле. К концу 2026 года в городе останется всего 29 малых теплоисточников СГК. Сейчас их 34. Также компания переведет часть котельных с угля на газ, а некоторые автоматизирует.