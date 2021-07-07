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Общество7 июля 2021 13:02

На Алтае будут судить мужчину за рубку почти 100 ив

Ущерб от незаконной вырубки деревьев составил больше 620 тысяч рублей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Ущерб от незаконной вырубки деревьев составил больше 620 тысяч рублей

Ущерб от незаконной вырубки деревьев составил больше 620 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить очередного «черного» лесоруба. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он обвиняется в рубке 96 ив.

Следствие полагает, что в прошлом году мужчина, не имея разрешения, вырубил сырорастущие ивы на территории Белоглазовского участкового лесничества. В итоге Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был нанесен крупный ущерб на сумму больше 620 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, на автомобиль мужчины наложили арест.