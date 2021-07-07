На Алтае будут судить мужчину за рубку почти 100 ив

Ущерб от незаконной вырубки деревьев составил больше 620 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить очередного «черного» лесоруба. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он обвиняется в рубке 96 ив.

Следствие полагает, что в прошлом году мужчина, не имея разрешения, вырубил сырорастущие ивы на территории Белоглазовского участкового лесничества. В итоге Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был нанесен крупный ущерб на сумму больше 620 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Уголовное дело направлено в суд. Кроме того, на автомобиль мужчины наложили арест.