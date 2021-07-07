В Барнауле планируют открыть аллею победителей Шукшинского фестиваля

Композиция состоит из каменных плит с гравировкой имен режиссеров Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Барнауле накануне дня рождения Василия Шукшина откроют звездную аллею победителей Шукшинского кинофестиваля. Как сообщили в Минкультуры Алтайского края, на ней увековечат имена режиссеров-победителей и названия фильмов.

Памятная композиция состоит из небольших каменных плит. На ней разместят имена победителей с 1999 по 2020 год. Памятный знак в честь победителей будут устанавливать ежегодно.

В министерстве добавили, что проект реализуют на средства гранта Губернатора Алтайского края в сфере культуры. Арт-объект создали на Колыванском камнерезном заводе и установят до конца года.

- В результате на территории Государственного музея истории литературы, искусства и культуры Алтая появится еще один значимый объект. Он призван укреплять традиции популяризации творческого наследия Василия Шукшина, привлекать внимание широкой общественности к Шукшинскому кинофестивалю и сохранять память о наиболее значимых кинолентах и именах их создателей, - отмечают в музее.

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