На алтайском озере Белое закончили строительство новой дамбы

Срок эксплуатации сооружения – 50 лет. Фото: Минприроды АК

В Куриньском районе Алтайского края закончили строить дамбу на озере Белое. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, комиссия уже осмотрела гидротехническое сооружение.

- Около 7 миллионов кубов воды могло прорваться из озера Белого и направиться вниз по течению рек Белой и Локтевки и стать причиной бед для жителей поселений имени 8 Марта, Колывань, Казанцево, Усть-Таловка, Курья, Новознаменка, Новофирсово и других. Благодаря поддержке Правительства региона и финансированию из краевого бюджета риск развития негативного сценария сведен к нулю, - подчеркнул глава района Алексей Купин.

Новая дамба надежно выполняет свою функцию. Она прослужит не менее полвека, как обещают в минприроды региона. Вскоре будет готова документация для ввода дамбы в эксплуатацию.

Зампредседателя правительства Александр Лукьянов региона уже отметил, что сооружение построено по высоким стандартам качества. Также он поручил отремонтировать мостовой пешеходный переход рядом с дамбой.