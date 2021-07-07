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Общество7 июля 2021 11:37

На Алтае будут судить чиновника за мошенничество с зарплатой уборщицы

В результате мошенничества он похитил 135 тысяч рублей
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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В результате мошенничества он похитил 135 тысяч рублей

В результате мошенничества он похитил 135 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества с использованием служебного положения. Как сообщили в ГУ МВД по региону, он похитил больше 100 тысяч рублей из бюджета учреждения.

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что мужчина 1967 года рождения, являясь директором одного из муниципальных бюджетных учреждений образования Баевского района, путем обмана в период времени с июня 2018 года по август 2019 года похитил денежные средства в сумме 135 тысяч рублей, - пояснили в МВД.

Выяснилось, что мужчина вносил в табель учета рабочего времени данные о начислении зарплаты уборщице, которая по факту уже не работала и переехала жить в Барнаул. Начисляемую зарплату директор присваивал себе и тратил на личные нужны.

Когда преступление было выявлено, чиновник во всем сознался и поспособствовал расследованию. Кроме того, он частично возместил материальный ущерб.

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