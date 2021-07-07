В Барнауле пять семей получат медаль «За любовь и верность»

Всего награды вручат 31 семье из Алтайского края. Фото: Минсоцзащиты АК

8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности вручат награды лучшим семьям Алтайского края. Всего медали «За любовь и верность» получит 31 семья из Алтайского края, в том числе пять семей из Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты, награды удостоены Сергей и Нина Рыжовы, которые создали семью еще 48 лет назад. У пары есть четыре сына, которые подарили им пятерых внуков. Еще одна награжденная семья - Александр и Елена Бацуновы. Супруги воспитали семерых детей. При этом Елена Владимировна является одним из учредителей общественной организации родителей детей с синдромом Дауна «Солнечный Круг».

Медалью «За любовь и верность» награждают супругов, которые заключили брак не менее 25 лет назад и «получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества».

- У каждой из этих семейных пар – своя история, достойная быть примером. доброты и терпимости, любви и поддержки. Кстати, с 2009 года общественной наградой отмечены более 400 супружеских пар Алтайского края, - добавили в министерстве.