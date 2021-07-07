Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 июля 2021 года составляет 55787

С начала пандемии в регионе выявили 55787 зараженных Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 7 июля 2021 года увеличилось еще на 212 случаев. С начала пандемии в регионе выявили 55787 зараженных, сообщает краевой оперштаб.

Общая статистика по заболеваемости в настоящий момент выглядит следующим образом:

- 55787 заболевших (+212 за сутки);

- 47398 выздоровевших (+29);

- 3518 умерших (+14): 2525 – от ковида, 993 – по иным причинам.

В ковидных госпиталях Алтайского края развернуто 4369 коек, из них 2785 заняты пациентами с ковидом, 695 – пациентами с пневмонией. Кроме того, 477 человек находятся в тяжелом состоянии, 165 из них подключены к ИВЛ. На амбулаторном наблюдении медиков находятся 94 бессимптомных вирусоносителя и 565 человек с вирусной пневмонией.

Обследовано на ковид в крае 1606690 человек. Прививаются на утро 7 июля 370947 жителей региона, в том числе 101 573 человек получили первую прививку, 269 374 – обе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 июля 2021: в Барнауле привито 31,4% от необходимого числа жителей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 7 июля 2021 года (подробнее)