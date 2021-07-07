Эксперты готовят стратегию социально-экономического развития барнаульской агломерации

Документ планируют завершить до февраля 2022 года Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Агентство по социально-экономическому развитию агломераций подготовит проект для Барнаула. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, над документом будет работать команда ведущих российских экспертов.

Накануне глава Барнаула Вячеслав Франк встретился со специалистами АСЭРА. Агентство уже давно работает над развитием агломераций. Так, они готовили проекты для Пермской, Челябинской городских агломерации, Горнозаводской агломерации Свердловской области. Во время разработки стратегии для барнаульской территории они побывают на всех участках агломерации, проведут встречи с экспертами и общественными объединениями, главами профильных комитетов и министерств Алтайского края.

Итоговый документ планируют завершить до февраля 2022 года.

- Команда собралась интересная, многопрофильная, мы собрали лучших специалистов в области стратегического планирования и инвестиционного консультирования, муниципального и государственного управления, бюджетного финансирования - подчеркнул гендиректор АСЭРА Юрий Кузнецов.