На Алтае до 2025 года создадут 24 школы для ухода за пожилыми людьми

В школах будут обучаться родственники нуждающихся в уходе пожилых людей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 2025 создадут 24 школы по уходу за пожилыми людьми. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, идею реализуют в рамках нацпроекта «Демография».

- Сейчас такие школы работают в двух городах и трех районах края. В 2021 году запланировано открытие школ на базе еще шести комплексных центров социального обслуживания в Барнауле, Павловском, Тальменском, Троицком, Топчихинском районах, - рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина.

В школах будут обучаться родственники нуждающихся в уходе пожилых людей. Специалисты поделятся советами по правильному уходу, а также выдадут средства реабилитации и научат, как ими пользоваться.

Кстати, школы в регионе востребованы. Так, в прошлом году ими воспользовались около тысячи человек.