Еще около 700 коек для больных ковидом развернули в Алтайском крае

Минздрав рассказал об открытии новых госпиталей в регионе Фото: Олег УКЛАДОВ

За неделю в Алтайском крае развернули еще 671 место в ковидных госпиталях. Как сообщили в региональном Минздраве, новые госпитали развернули в Заринской, Мамонтовской, Тальменской и Рубцовской ЦГБ, Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства и барнаульской больнице № 3.

- Система здравоохранения Алтайского края готова оперативно реагировать на рост заболеваемости коронавирусом. Последние четыре недели в регионе растет темп заболеваемости коронавирусной инфекцией. Растет и госпитализация пациентов в ковидные стационары. В этой связи наращивается коечный фонд госпиталей и открываются новые, - пояснили в министерстве.

Кроме того, 6 июля добавили еще 487 коек. Под лечение больных перепрофилировали Бийскую и Павловскую ЦРБ, горбольницу №12 Барнаула. Общий коечный фонд в регионе на сегодня составляет 4369 коек, больше половины из них подсоединены к кислороду.

Жителей Алтайского края призвали отказаться участия в массовых мероприятиях, соблюдать масочный режим, соблюдать гигиену рук и избегать мест массового скопления людей.

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