По 50 протоколов в день составляет барнаульская полиция за нарушения эпидрежима

Барнаульцы продолжают игнорировать антиковидные мероприятия Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы продолжают игнорировать антиковидные мероприятия. Как сообщил начальник УМВД по городу Александр Майдоров на заседании в администрации, в день полицейские составляют по 50 протоколов о нарушениях.

В числе нарушений не только масочный режим, но другие ограничения, прописанные в указе губернатора Алтайского края. В связи с этим замглавы администрации Барнаула по социальной политике Александр Артемов поручил усилить рейды по проверке общественного транспорта и проверить, как соблюдаются актиковидные меры в других местах города.

К слову, за прошедшую неделю в Барнауле увеличилось число зараженным на 545 человек. Начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова отметила, что больше 30% заболевших – люди от 30 до 40 лет, 24% - от 50 до 64 лет, 19% - старше 65%.

- Большая част заболевших по-прежнему инфицируется в домашних очагах, а также на рабочем месте – до 12% заболевших, - добавила Ольга Егорова. Кстати, по её словам, сейчас Роспотребнадзор разрабатывает документ об обязательной вакцинации некоторых профессиональных групп, которые тесно работают с населением.

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