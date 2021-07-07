Ливень, град и шквалистый ветер ожидаются на Алтае сутки 7 июля

Спасатели рекомендуют жителям региона оставаться дома в непогоду Фото: Анна Перевощикова

Сутки 7 июля в Алтайском крае вновь ожидается неблагоприятная погода. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе вновь придет шквалистый ветер, а также дождь и град.

Местами по краю ветер может усилиться до 23 метров в секунду, а в грозу порывы ветра усилятся до 25 метров в секунду. При таком ветре возможно падение конструкций крыш или фасадов зданий, поэтому рекомендуется не прятаться от ветра возле стен домов. Автомобиль лучше оставить в гараже или припарковать подальше от деревьев. При выходе из дома необходимо закрыть все окна.

Если во время движения на автомобиле вас застала гроза, то лучше остановиться и переждать непогоду, так как в грозу с ливнем ухудшается видимость. Кроме того, вспышки молний могут ослепить водителя.

Если вы попали в происшествие или стали свидетелем ЧП, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России на номер 101 или 112.

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