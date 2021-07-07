Алтайские власти ищут кандидата на пост представителя губернатора в АКЗС

Должность решили сохранить, так как она показала себя очень полезной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае не будут упразднять должность представителя губернатора в региональном парламенте. Как пишет «Политсибру» со ссылкой на зампреда правительства Виталия Снесаря, поиск кандидата на эту должность идет постоянно.

Уже после выборов, которые назначены на сентябрь этого года, пустующее кресло может занять новый чиновник. По словам Снесаря, должность решили сохранить, так как она показала себя очень полезной. Так, в прошлом году число законных актов, внесенных губернатором в АКЗС, увеличилось (по сравнению с 2018 годом) на 20%. Сейчас этот показатель вырос уже до 60%.

К слову, ранее зампред правительства Денис Губин отметил, что на эту должность подойдет ответственный человек с юридическим образованием, который смог бы выстроить отношения с народными избранниками в АКЗС.

Напомним, пост учредили еще в 2018 году. Тогда на место поставили Стеллу Штань. Весной этого года она стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве. В мае губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил её от должности.

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