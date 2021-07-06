Аварийные бригады ликвидируют последствия грозы в Барнауле

Из-за сильного ветра произошел ряд серьезных происшествий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Аварийные бригады устраняют последствия грозы в Барнауле 6 июля. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

– По информации управления ГО ЧС города, во время грозы из-за порывов ветра произошёл ряд происшествий связанных с падением веток деревьев на улицах краевой столицы и точечными отключениями электроснабжения в пригородных посёлках города. Аварийные бригады и управляющие компании работают над устранением последствий, – сообщает пресс-служба городской администрации.

Пострадавших в результате происшествий нет.

Напомним, ранее в результате сильного ветра в Барнауле сломались деревья и упали на стоявшие под ними автомобили.