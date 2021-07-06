В Барнауле задержали подозреваемого в убийстве соседа по общежитию

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали мужчину, который подозревается в убийстве соседа по общежитию. Уголовное дело по статье 105 УК РФ возбуждено в отношении 44-летнего жителя краевой столицы, сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

– По данным следствия, ночью 3 июля года в городе Барнауле между находящимися в состоянии алкогольного опьянения мужчинами, проживающими в одном общежитии, произошла ссора на бытовой почве, – рассказали в СК.

Обвиняемый, испытывая личную неприязнь, нанес соседу множественные удары ножом в область жизненно-важных органов. Смерть 43-летнего мужчины наступила на месте происшествия.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.