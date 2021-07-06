Деревья упали на автомобили в Барнауле из-за сильного ветра

Фото: скриншот в паблика "Инцидент Барнаул"

6 июля в Барнауле из-за сильного ветра деревья сломались и упали на автомобили. Фотографии с места происшествий очевидцы опубликовали в паблике «Инцидент Барнаул»

– А вот и последствия сильного ветра. По адресу Георгия Исакова, 181 дерево упало на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, – рассказывают в сообществе.

Еще один подобный инцидент произошел на пересечении улиц Попова – Гущина. Дерево упало на иномарку прямо на проезжей части по направлению от Озерной в сторону Докучаево.