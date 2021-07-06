Плановую помощь в Алтайском крае могут приостановить из-за безответственных личностей

Пока ограничивать плановую медпомощь не планируют. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае могут ограничить плановую помощь в случае, если жители края не будут соблюдать элементарные меры безопасности. Об этом заявила Наталья Белоцкая, заместитель главы регионального Минздрава.

– В отношении этого вопроса все зависит от нас с вами. Если мы будем соблюдать меры безопасности, сократим все свои излишние контакты, не будем участвовать в массовых мероприятиях, то вопрос закрытия плановой помощи стоять не будет. Если мы будем жить в расслабленном состоянии, то другого выхода не останется, мы будем вынуждены сократить плановую помощь, – сказала Наталья Белоцкая.

При этом, как подчеркнула замминистра, сейчас каждая медицинская организация не является безопасной в плане коронавируса. По ее словам, некоторые пациенты лукавят, принимают специально жаропонижающие перед приемом и таким образом проходят температурный контроль, пренебрегая здоровьем других пациентов, стоящих в очереди.