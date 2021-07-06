В «ЕР» объяснили, как воспользоваться новыми мерами поддержки семей с детьми

На вебинаре говорили и о поддержке многодетных семей Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Новые выплаты беременным и одиноким родителям ввели с 1 июля. Законодательно их обеспечила партия «Единая Россия». О порядке получения этих и других пособий рассказали на вебинаре «Семейный онлайн-прием».

Если семья с детьми подпадает сразу под несколько критериев для выплат, ей положено более одного пособия. Сначала нужно обратиться за единовременной выплатой детям школьного возраста и будущим первоклассникам в размере 10 тысяч рублей, затем получить ежемесячную выплату на детей от трех до семи лет, а после этого – за выплатой на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Замруководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС, координатор партийного проекта «Крепкая семья» Ирина Солнцева рассказала, что на новую форму поддержки в Алтайском крае могут претендовать около 28 тысяч семей.

– В данном случае мы говорим о семьях, являющихся неполными, где родитель, претендующий на пособие, в одиночку воспитывает ребенка или нескольких детей. Размер пособия составит 50% от прожиточного минимума на ребенка в регионе проживания. В Алтайском крае он составит порядка 5300 рублей, – отметила депутат.

На вебинаре говорили и о поддержке многодетных семей. Так жительница Барнаула Ирина одна воспитывает троих дочерей. Собственного жилья в краевой столице у женщины нет, поэтому к ежемесячным расходам на семью добавляется серьезная сумма за аренду квартиры.

– Если бы не пенсии дочерей за потерю кормильца и моя подработка, пришлось бы совсем трудно. Старшая дочь после школы хочет получить профессию ветеринара, уже в этом году мы подумываем о репетиторах. Поэтому новое ежемесячное пособие будет очень кстати. Окончательный пакет документов на пособие я еще не сдала, но на сайте «Госуслуги» все изучила. Там все предельно просто, – поделилась Ирина.

Напомним, во время ежегодного Послания президент поддержал ряд социальных инициатив, которые ранее в его адрес направила «Единая Россия». Среди них выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников.