На Алтае мужчина украл у сельчанки самокат и газовую плиту

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Бийского района подозревается в краже газовой плиты, самоката и бензотриммера. С заявлением в полицию обратилась 54-летняя жительница села Малоугренево Бийского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– Хозяйка дома рассказала правоохранителям, что из сарая пропали бензотриммер, газовая плита и самокат. Ущерб потерпевшая оценила в 12 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба ведомства.

По подозрению в краже полицейские задержали 39-летний житель поселка Ягодный. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Он признал свою вину в содеянном. Похищенное у него изъяли и вернули хозяйке.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.