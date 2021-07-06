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Здоровье6 июля 2021 10:53

Число вакцинированных от коронавируса в Алтайском крае на 6 июля 2021 года составило 363259

Мы собрали последние новости о числе вакцинированных в Алтайском крае на 6 июля 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Вакцинация проводится бесплатно.

Вакцинация проводится бесплатно.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае поставили прививку от коронавируса свыше 360 человек. Об этом 6 июля сообщили в региональном оперштабе.

– На утро 06.07.2021 прививается 363 259 человек, в том числе: 96 168 человек получили первую прививку; 267 091 человек полностью привиты (получили две прививки), – сообщается в сводке оперштаба.

Всего на сегодняшний день в регион поступил 417731 комплект вакцины против коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе власти Алтайского края решат вопрос об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан.