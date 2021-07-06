Более 11 тысяч цветов высадили улице Молодежной в Барнауле

За полторы недели рабочие высадили 10500 петуний, 880 бархатцев, а также несколько сотен хост и лилейников Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле на улице Молодежной высадили более 11 тысяч цветов. Рабочие МУП «Благоустройство и озеленение» облагородили около километра зеленой зоны от Красноармейского до Социалистического, сообщает пресс-служба мэрии.

– От центральной оси мы сформировали рисунок, состоящий из двенадцати основных кругов, где в середине будет высажена яблоня, вокруг неё — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля сложной формы. Вензеля будут оформлены петуниями, а дополнительные круги между ними украсят бархатцами и хостами», — рассказывала Татьяна Большакова, ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство и озеленение».

За полторы недели рабочие высадили 10500 петуний, 880 бархатцев, а также несколько сотен хост и лилейников. После того, как урбанисты закончат с цветами, они посадят газон, а осенью на улице высадят деревья и кустарники.