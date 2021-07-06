Активисты создали петицию с просьбой дать Мэрилину Мэнсону квартиру в Бийске

Фото: скриншот с видео Мэрилин Мэнсон: МЫ ХАОС | О НОВОМ АЛЬБОМЕ | ИНТЕРВЬЮ 2020. рус. https://www.youtube.com/watch?v=0MrYmMAEgMk

Активисты создали петицию с просьбой Мэрилину Мэнсону жилплощадь в Бийске. Документ опубликован на сайте change.org. Поклонники музыканта считают, что Брайан Хью Уорнер стал жертвой «культуры отмены».

– У нас есть все основания опасаться, что на родине г-ну Уорнеру не может быть гарантировано беспристрастное судебное разбирательство. В Соединенных Штатах Америки против талантливого музыканта, актера и художника ведется настоящая информационная кампания, призванная дискредитировать его заслуги перед мировым искусством, - пишут авторы петиции.

Активисты обратились к президенту РФ с просьбой предоставить Уорнеру Брайану Хью российское гражданское. Также они предложили правительству дать Мэрилину Мэнсону квартиру в Бийске для постоянного проживания. По их мнению, это станет дополнительным стимулом в развитии культурной жизни региона.