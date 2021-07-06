Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 6 июля 2021 года составило 55575

На сегодняшний день в крае насчитывается 413 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 199 новых случаев заболевания коронавирусомю Общее число заболевших составило 55575 человек, сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 6 июля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2630 человек. Кроме этого, 656 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – сообщается в оперативной сводке.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 15 летальных исходов среди больных коронавирусом. Все из них скончались непосредственно от COVID-19.

На сегодняшний день в крае насчитывается 413 тяжелобольных пациентов. Из них 165 человек подключены к аппаратам ИВЛ.