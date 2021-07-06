В бийской ЦРБ вновь открыли ковидный госпиталь

Всего в Алтайском крае развернуто 3568 коек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В центральной районной больнице Бийска вновь открыли ковидный госпиталь. 5 июля там уже начали прием коронавирусных больных, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на региональный Минздрав.

– Ковидный госпиталь на базе Бийской ЦРБ уже разворачивали в октябре 2020 года – во вторую волну коронавируса, – отмечает издание.

Сейчас же наукограде уже работает два госпиталя. Один из них расположен в основном здании горбольницы №2, второй – в здании роддома. Судя по всему, мест все равно не хватает, поэтому было решено открыть еще один госпиталь в ЦРБ.

По последним данным, в Алтайском крае развернуто 3568 коек, из них к кислороду подключены 2684, с ИВЛ – 257. Остаются свободными 338 койко-мест.