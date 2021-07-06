Алтайские власти объявили о возможности ревакцинации от ковида

Повторно вакцинироваться можно через 6 месяцев. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае появилась возможность ревакцинироваться от ковида тем, кто сделал прививку полгода назад. Об это во время пресс-концеренции 5 июля заявила заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая. При этом она отметила, что сейчас приоритет отдается тем, кто вовсе не вакцинировался.

– Конечно, в настоящее время мы все-таки должны отдавать приоритет тем жителям нашего края, которые не болели, еще не вакцинированы и именно на них сейчас максимально должно быть направлено наше внимание. Но вместе с тем, если гражданин желает вакцинироваться повторно, то это возможно, – заверила Наталья Белоцкая.

Она обратила внимание на то, что в новых методических рекомендациях Минздрава РФ говорится, что повторная прививка в условиях экстренной вакцинации делается спустя шесть месяцев. Схема прививки при этом остается аналогичной.