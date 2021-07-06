Горячую воду в Барнауле включат на два дня раньше

Воду должны дать 7 июля. Фото: Олег УКЛАДОВ

22,7 тысяч барнаульцев получат горячую воду на два дня раньше. Как пояснили в СГК, энергетики раньше срока закончили опрессовку одного из участков в контуре магистрали М32.

– Это касается 26 многоквартирных домов на улицах Малахова, 50 лет СССР и Павловском тракте, двух школ и поликлиники в Индустриальном районе. Также специалистам удалось досрочно подключить ещё 63 объекта на Шумакова, Лазурной, Власихинской, проездах Северном и Южном Власихинском, – уточнили в пресс-службе компании.

Управляющие компании известили о возможности подать воду. Для этого им нужно открыть задвижки на домах. По графику потребители этого контура должны получить горячую воду 7 июля.