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Общество6 июля 2021 5:28

Горячую воду в Барнауле включат на два дня раньше

Энергетики закончили работы досрочно
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Воду должны дать 7 июля.

Воду должны дать 7 июля.

Фото: Олег УКЛАДОВ

22,7 тысяч барнаульцев получат горячую воду на два дня раньше. Как пояснили в СГК, энергетики раньше срока закончили опрессовку одного из участков в контуре магистрали М32.

– Это касается 26 многоквартирных домов на улицах Малахова, 50 лет СССР и Павловском тракте, двух школ и поликлиники в Индустриальном районе. Также специалистам удалось досрочно подключить ещё 63 объекта на Шумакова, Лазурной, Власихинской, проездах Северном и Южном Власихинском, – уточнили в пресс-службе компании.

Управляющие компании известили о возможности подать воду. Для этого им нужно открыть задвижки на домах. По графику потребители этого контура должны получить горячую воду 7 июля.