Барнаульский застройщик рассказал о планах строительства многоэтажек на Горе

На сегодняшний застройщик подготовил проект планировки и межевания квартала в границах улиц Фомина, Тачалова, переулков Карева и Пожарного. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на Горе хотят построить многоэтажки вместо частных домов. Как пишет «Толк» в компании «Регионстрой» сейчас готовят проект планировки и межевания участка. К застройщику уже начали обращаться жители этой части города с предложением выкупить их землю для дальнейшего строительства.

– На данный момент у нас нет земли для нового строительства, но мы хотим быть готовы к тому, что такие участки могут появиться, – рассказал главный инженер «Регионстроя» Евгений Головачев.

При этом не все жители данной территории согласны на перемены. Некоторые собственники частных домов выступают против застройки, не желая отдавать землю.

На сегодняшний застройщик подготовил проект планировки и межевания квартала в границах улиц Фомина, Тачалова, переулков Карева и Пожарного. Сейчас документ проверяют на соответствие нормативам градостроительного проектирования, программам комплексного освоения и т.д.