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Общество6 июля 2021 4:11

Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае из-за аномальной жары

Воздух прогреется до +35 и выше
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Температура воздуха составит +31, +36 градусов.

Температура воздуха составит +31, +36 градусов.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за аномальной жары в Алтайском крае 6 июля синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

– В Алтайском крае 6 июля года сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 градусов и выше, местами сильная жара с максимальными температурами +35 градусов и выше, – рассказали синоптики.

По прогнозу 6 июля в крае пройдут местами кратковременные дожди, грозы, местами по северо-западу ожидаются сильные дожди и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с, а при грозе усиливаться до 17-22 м/с.

Также в регионе с 4 по 9 июля действует штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью.