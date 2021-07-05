На Алтае мужчина ударил сестру гвоздодером и пытался задушить шнурком

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

50-летнего жителя Рубцовска обвиняют в том, что он пытался убить сестру. Уголовное дело направили в суд, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

– По данным следствия, вечером в марте 2021 года мужчина, имеющий психическое заболевание, находясь в одной из квартир в Рубцовске, ударил сестру гвоздодером, а потом пытался задушить шнурком. 43-летняя женщина смогла оказать сопротивление и выбежала из квартиры на лестничную площадку, – добавили в ведомстве.

Во время предварительного следствия мужчине назначили психиатрическую экспертизу, которая признала наличие у него психического заболевания. Уголовное дело с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направили в суд.