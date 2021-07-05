Жителя Алтая обвиняют в убийстве соседа из ревности

55-летний мужчина скончался на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске 54-летнего местного жителя будут судить по обвинению в убийстве соседа из ревности. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, в декабре 2020 года обвиняемый, приревновав свою супругу к соседу, с которым она накануне распивала спиртное, пришел к нему в квартиру и ударил ножом в брюшную полость, – отметили в ведомстве.

От полученной травмы 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Во время предварительного следствия обвиняемый отказался от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. Уголовное дело направили в суд.