В Алтайском крае вновь ужесточили ковидные ограничения

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко снова внес изменения в указ по предупреждению распространения коронавируса, пишет пресс-служба правительства региона.

– Изменения временно запрещают проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах.Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости, – говорится в документе.

При этом разрешена работа пляжей, у которых есть необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

Напомним, число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. В регионе их уже 55376, в том числе 3739 детей.