Барнаульца обманули через сервиса поиска попутчиков

Полицейские возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Барнаула хотел добраться до Новосибирска и искал поездку в интернете. Мужчина наткнулся на мошенников и потерял более 6 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.

– Мужчина нашел подходящий вариант, и для уточнения деталей поездки связался с водителем по имени Наталья. В ходе разговора она заявила, что цена поездки составит 660 рублей, и ее необходимо оплатить сразу, – добавили в ведомстве.

Через мессенджер женщина отправила ссылку, пройдя по которой барнаулец и должен был оплатить будущую поездку. Для перевода он ввел данные банковской карты, после чего со счета исчезли 6 тыс. рублей..После этого связаться с женщиной не удалось, житель краевой столицы обратился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».