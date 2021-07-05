Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 5 июля 2021 года составило 3489

За сутки умерли 11 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 5 июля скончались 3489 человек с коронавирусом, в том числе 2497 случаев от COVID-19, 992 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 11 человек с коронаврусом. Десять скончались из-за COVID-19, а один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 55376, в том числе 3739 детей.

Из общего числа заболевших 652 случая – завозные, в т.ч. 239 – из-за рубежа; 34029 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 55376 заболевших: 14 181 – у больных внебольничной пневмонией, 33 068 – у заболевших ОРВИ, в 8127 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше – их уже 47331.