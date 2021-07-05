Алтайским педагогам увеличат выплаты за работу во время ЕГЭ

На время проведения ЕГЭ было в регионе будут работать 98 массовых пунктов проведения экзаменов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайским учителям на 50% увеличат компенсационные выплаты за работу в период проведения ЕГЭ. Постановление об этом подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, пишет минобрнауки региона.

– Повышение коснется абсолютно всех участников данного процесса. На 50% будет повышена оплата организаторам в аудитории и вне аудитории, руководителям пунктов приема экзамена, а также на 50% будет повышена оплата труда экспертам предметных комиссий, – сказала Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур минобрнауки Алтайского края.

Она добавила, что такое решение приняли, потому что уже давно выплата не индексировалась. Кроме того, в последнее время к организаторам предъявляют все больше требований.

На время проведения ЕГЭ было в регионе будут работать 98 массовых пунктов проведения экзаменов. В качестве организаторов и специалистов привлекут более 5 тыс. человек.