На Алтае будут судить пятерых закладчиков наркотиков

Наркотики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить граждан Республики Татарстан, Краснодарского и Алтайского краев, которые занимались незаконным сбытом наркотических средств. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– Обвиняемые формировали тайники-«закладки» в различных местах, после чего сообщали по сотовому телефону координаты местности. За проделанную «работу» получали деньги с помощью электронных систем платежей. Деятельность группы пресекли в августе 2020 года, – отметили в ведомстве.

При задержании полицейские изъяли наркотические средства синтетического происхождения массой около четырехсот граммов, а также сотовые телефоны, в которых обнаружили переписку с соучастниками.

Пятерым фигурантам уголовного дела предъявили обвинение. Молодым людям грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.