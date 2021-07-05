СГК выполнила на алтайских станциях половину от запланированных на 2021 год работ

Ремонт турбогенератора №6 Бийской ТЭЦ

За первое полугодие 2021 года на трех ТЭЦ в Барнауле и Бийске, а также Южной тепловой станции в Рубцовске специалисты СГК выполнили 48% от общего плана ремонтных работ на год. Оставшиеся 52% энергетики планируют завершить к середине ноября.

Всего в этом году на алтайских тепловых станциях СГК отремонтирует 60 единиц основного оборудования. Это на одну единицу меньше, чем в 2020 году. Ремонт проведут на 28 котлоагрегатах, 16 турбоагрегатах и 16 генераторах. За шесть месяцев, а точнее за пять с небольшим, так как первые ремонты начались 28 января, энергетики уже отремонтировали 16 единиц оборудования, в ремонте находятся еще 13.

За эти полгода проведен капитальный ремонт котлоагрегата на Бийской ТЭЦ. На нем специалисты заменили гибы пароперепускных труб и провели экспертизу промышленной безопасности, то есть оценили, насколько его работа соответствует федеральным нормам и правилам. Мощность этого котла 210 т/ч, что составляет 8% от установленной тепловой мощности станции.

С 10 мая по 19 июня на Барнаульской ТЭЦ-3 ремонтировали турбоагрегат и генератор №3 мощностью 190 МВт. Классифицировались эти работы как средний ремонт. На оборудовании провели экспертизу промышленной безопасности и заменили гиб главного паропровода, паропровод пускового байпаса и устранили имеющиеся дефекты.

Еще с января по июнь специалисты компании провели текущие ремонтные работы на восьми котлоагрегатах, трех турбоагрегатах и трех генераторах. Три котла отремонтировали на Барнаульской ТЭЦ-2, один на ТЭЦ-3 и по два на ЮТС и Бийской ТЭЦ. Турбины и генераторы ремонтировали на Барнаульской ТЭЦ-2 и Бийской ТЭЦ.

Сейчас идет капитальный ремонт котлоагрегата №2 на Барнаульской ТЭЦ-3. Начали его энергетики 26 мая, а закончат 9 июля. На этом агрегате выполняют так называемый типовой объем работ: его очищают от шлака и золы, проводят оценку состояния металла, выправляют все дефекты, возникающие в процессе работы, заменяют детали.

До середины июля будут продолжаться работы на одном из турбогенераторов и двух котлах Барнаульской ТЭЦ-2, двух турбогенераторах и двух котлах на Бийской ТЭЦ. Капитальный ремонт еще одной турбины и генератора на ТЭЦ-2, начавшийся 11 мая, специалисты завершат в начале сентября.

Важный пункт ремонтной программы — замена поверхностей нагрева котлов. В этом году на всех станциях СГК в Алтайском крае будет обновлено 103,7 тонны. Сейчас заменили уже более 83 тонн. Элементы поверхностей нагрева являются главными в котельном агрегате, и их исправность в первую очередь определяет экономичность и надежность котельной установки.

До середины октября энергетикам еще нужно будет капитально отремонтировать по одному котлу на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и ЮТС, провести средний ремонт агрегата на Бийской ТЭЦ. А с июля по сентябрь капремонт предстоит пройти турбогенератору №1 Барнаульской ТЭЦ-3. Еще на десяти котлах и семи турбинах алтайский тепловых станций проведут текущие работы. Выполнение всей ремонтной программы завершится в первой декаде ноября.