Алтайский врач заявил о необходимости прививать детей от COVID-19

Пока детей не прививают Фото: Олег УКЛАДОВ

Денис Вяткин, заведующий инфекционным госпиталем городской больницы № 5, считает, что в ближайшее время от коронавируса разрешат вакцинировать детей. Об этом он рассказал «Вестям Алтай».

– Сейчас мы видим поступление более молодых пациентов, которые более тяжело болеют. И как предсказывают, если мы будем вакцинироваться и не будем вакцинировать детей, то мы «выдавим» эту инфекцию в сторону детского населения. Поэтому надо и детей, я думаю, мы со временем к этому придем, что разрешают, уже, как вы знаете, разрешили вакцинацию беременных, в скором времени разрешат кормящих, – заявил Денис Вяткин.

Он предполагает, что детей разрешат прививать от коронавируса до осени 2021 года. По словам врача, вакцина уже доказала свою безопасность.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что барнаульском детском ковидном госпитале (с апреля прошлого года он развернут на базе городской клинической больницы № 11) с каждым днем увеличивается число пациентов. По данным на 1 июля, там находились 27 детей.